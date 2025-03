Aretirali 35-letno Ksenijo P. zaradi prodaje 56 ledvic

Poljske oblasti so pridržale 35-letno ukrajinsko državljanko Ksenijo P., ki je bila v Kazahstanu obsojena na 12 let zapora zaradi sodelovanja v organizirani kriminalni skupini, ki se je ukvarjala s trgovino s človeškimi organi, je v torek sporočilo poljsko tožilstvo.

Žensko so aretirali na železniškem mejnem prehodu med Poljsko in Ukrajino, na podlagi rdeče tiralice Interpola, je pojasnila Marta Petkovska, tiskovna predstavnica tožilstva v Przemyślu. Vendar tožilstvo ni razkrilo, zakaj Ksenije P. ni bilo v kazahstanskem zaporu niti kdaj točno je bila obsojena.

Pod mednarodno preiskavo od leta 2020

Po navedbah tožilstva je bila osumljenka pod preiskavo Interpola od novembra 2020. Obtožena je sodelovanja v mednarodni kriminalni mreži, ki je med letoma 2017 in 2019 nezakonito pridobivala človeške organe in jih prodajala na črnem trgu.

Ledvice odvzete 56 osebam iz več držav

Tožilstvo navaja, da je osumljenka sodelovala v nezakoniti trgovini z ledvicami in da so organe odvzeli 56 osebam iz Kazahstana, Armenije, Azerbajdžana, Ukrajine, Kirgizistana, Tadžikistana, Uzbekistana in Tajske, vse z namenom finančnega dobička. Poleg tega jo obtožujejo, da si je iz tega kriminalnega početja ustvarila stalni vir prihodka.

Poljsko tožilstvo je sodišču vložilo zahtevo, da se Kseniji P. odredi začasni izročitveni pripor za sedem dni, da bi omogočili njeno izročitev Kazahstanu, poroča Reuters.