Ano je surovo umoril, pred tem pa jo 20 let mučil

Srbijo pretresa smrt Ane Živanović (41) iz Paraćina, ki jo je pred dnevi ubil nekdanji partner Vladan Todorović (51). Pokojna naj bi bila po razpadu 20-letnega razmerja več let deležna pretresljivega mučenja.

Todorović je prejšnji teden na jezu pri Veliki Moravi v avtomobilu s petimi streli ubil Ano, nato pa sodil še sebi. Trupli so odkrili ribiči, kmalu pa je postalo jasno, da je Todorović sodil nekdanji partnerici, ker ga je avgusta lani zapustila, nato pa še prijavila policiji zaradi šikaniranja.

20 let pekla

Ana je Vladana spoznala pri 18, takrat se je zaljubila in ustalila. Po navedbah vira, ki je spregovoril za Kurir, v razmerju ni bila zadovoljna. A leta so tekla, ves čas pa naj bi jo miril, naj bo potrpežljiva, ter obljubljal, da bosta rešila nesoglasja. Kot še poroča omenjeni medij, naj bi Ana večinoma hišo zapuščala le v njegovem spremstvu, izjema je bilo le kakšno družinsko srečanje. Oblačiti naj bi se morala po njegovih navodilih, menda ji je pogosto očital, da so njena krila prekratka ali dekolteji pregloboki.

Vladan naj bi bil tudi sicer izredno ljubosumen in obseden s prepričanjem, da bo Ana spoznala drugega. Ko je zapustila njun dom, mu je morala poslati sporočilo, prav tako je morala to storiti ob prihodu domov. A pravi pekel zanjo naj bi se začel šele, ko je partnerja zapustila. Pošiljal ji je sporočila, ji grozil in jo žalil. Sledil ji je, jo fotografiral in snemal ... Ana ga je prijavila policiji in dosegla prepoved približevanja, a ga to ni ustavilo ...