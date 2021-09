Anita v solzah: njeni otroci so mu popraskali avto, on pa jim je zažgal hišo (VIDEO)

Praznovali rojstvo hčerke, ko je zagorela hiša

Iz hrvaškega mesta Đakovo prihaja pretresljiva vest. Otroci so med igro sosedu nenamerno opraskali avto, kar ga je tako razjezilo, da se je odločil za kruto maščevanje. Skrušena mamaje o grozljivem dogajanju spregovorila za 24sata.Kot pripoveduje Anita, so se njeni otroci – kot običajno – prejšnji teden igrali na ulici, pri čemer pa je prišlo do neljubega dogodka. Sosedu so namreč opraskali avto. Družina naj bi se moškemu nemudoma opravičila, obljubili pa so mu tudi, da bodo poravnali vse stroške, ki so nastali. A sosed opravičila naj ne bi sprejel, še več, začel naj bi jim celo groziti.V noči na nedeljo je družina v sosednjem kraju praznovala rojstvo Nives, nove članice družine. 22-letni moški pa je po besedah Anite v tem času vstopil v prazno hišo in zanetil požar. Šlo naj bi ravno za soseda, ki so mu otroci opraskali avto.Da je njihova hiša v plamenih, so družino obvestili sosedje. Ti so nemudoma preverili, ali je morda kdo v notranjosti, ampak je bila k sreči prazna. Ko je Anita zagledala, da je hiša, za katero so pošteno garali, v plamenih, je padla na kolena in začela jokati. Kot pravi, s sosedi nikdar niso imeli težav, tudi z omenjenim 22-letnikom ne. Njen mož Josip pa je dejal, da bi raje prenesel udarec soseda tok to, da jim je uničil imetje.Tamkajšnja policija je potrdila, da je 22-letnik namenoma zanetil požar, medtem ko družine ni bila doma. Po prvih podatkih je zakuril del pohištva, ogenj pa se je nato razširil nad celo hišo.