Andreo in Marijana ubil s 16. streli! Poglejte posnetek dramatične akcije specialcev, ki so aretirali osumljenca (VIDEO)

Zagrebška policijska uprava se je oglasila v zvezi z zaključkom kriminalistične preiskave zoper 29-letnika in 31-letnika, ki sta bila aretirana v torek in sta osumljena umora ter pomoči pri umoru para v zagrebškem Markuševcu. Gre za Matijo M. in Frana R., žrtvi Andrea K.(29) in Marijan C.(38) iz Prečkega sta bila ubita v belem Audiju v garaži stanovanjske stavbe.

Kriminalistična preiskava je bila zaključena v sodelovanju s pripadniki vojaške policije, saj je aretirani 29-letnik pripadnik hrvaških oboroženih sil.

Skupno je bilo izstreljenih 16 strelov, motiv umora pa še ni znan.

Tako so ugotovili, da se je 29-letni osumljenec 13. junija okoli 17. ure po vnaprej dogovorjenem načrtu z 31-letnim osumljencem, z motorjem odpeljal do stanovanjske hiše na ulici Črna voda v Zagrebu. Potem ko je parkiral motor ob stanovanjski hiši se je skril v garaži ter čakal na prihod žrtev. Približno petnajst minut po 18. uri, potem ko sta 30-letna ženska in 38-letnik prišla v garažo in sedla v avtomobil, je 29-letni osumljenec stekel do njunega avtomobila, se mu približal z voznikove strani in nato od blizu izstrelil več strelov iz strelnega orožja. Na kraju dogodka sta zaradi strelnih ran umrla 30-letna ženska in 38-letni moški. 29-letni osumljenec je zatem pobegnil s kraja dogodka z motorjem in se odpeljal do nekaj ulic oddaljenega kraja na območju Podsljemena, kjer ga je 31-letnik že čakal.

Potem ko mu je izročil motor, je strelec vzel osebni avtomobil in se z njim odpeljal na delovno mesto, 31-letnik pa se je z motorjem odpeljal na naslov stalnega prebivališča 29-letnega osumljenca, ga parkiral na pločniku pred stanovanjsko hišo, od koder se je nato z osebnim avtomobilom odpeljal.

Zagrebški policisti so ob tem objavili tudi posnetek aretacije moških v njunih stanovanjih.