Anamarijo ujeli, ko je pošiljala gole fotografije 14-letnemu učencu

Izobraževalni sistem New Yorka pretresa vrsta škandalov, ki razkrivajo globoke sistemske pomanjkljivosti pri zaščiti učencev. Primer Anamarije Milazzo, 22-letnice, ki so jo aretirali zaradi pošiljanja neprimernih fotografij 14-letnemu dečku, je le vrh ledene gore, ki kaže na nemoč oblasti pri preprečevanju, da bi plenilci imeli dostop do učilnic.

Čeprav so Milazzo, nekdanjo zaposleno v izobraževalni ustanovi, hitro odpustili in obtožili kaznivega dejanja, njen primer opozarja na desetine drugih pedagoških delavcev, ki kljub prekrškom še vedno imajo veljavne licence za poučevanje.

Več kot 120 dokazanih primerov

Preiskave, ki jih je izvedel Mestni urad posebnega komisarja za preiskave (SCI), so razkrile zastrašujočo statistiko: od leta 2018 so zabeležili najmanj 121 dokazanih primerov, v katerih so učitelji in drugo šolsko osebje v New Yorku vzpostavljali neprimerne odnose in komunikacijo z otroki. Poročila, ki se posredujejo tudi državnemu oddelku za izobraževanje in mestnemu uradu, pogosto privedejo do odstopov ali odpovedi, a mnogi obtoženi še naprej delajo v stroki.

Posebna komisarka Anastasia Coleman je med letoma 2019 in 2023 kar 54-krat priporočila mestnemu oddelku za izobraževanje (DOE), naj zaposlenim prepove uporabo osebnih telefonskih številk in profilov na družbenih omrežjih za stik z učenci. Vsakič je oddelek priporočilo zavrnil in trdil, da so obstoji disciplinski postopki zadostni.

Šele nedavno so pod pritiskom javnosti napovedali, da razmišljajo o zaostritvi pravil.

Luknje v zakonu in obrazi škandalov

Težava je v birokratskih luknjah, ki učiteljem s sporno preteklostjo omogočajo, da enostavno zamenjajo delovno mesto. Ko učitelj, kot je Anthony Schilir, ki je učencem pošiljal pozna nočna sporočila in se neprimerno šalil o spolnih odnosih, odstopi, se v njegov dosje zabeleži opomba, zaradi katere v mestni šoli ne more več dobiti službe.

Težava pa je, da druge šolske okrožja nimajo vpogleda v ta dosje, razen če ne zahtevajo posebne preverbe. Prav to je omogočilo učitelju, ki je bil odpuščen zaradi neprimerne komunikacije z učenci, da se je zaposlil na Long Islandu in zaslužil 245 dolarjev na dan.

Daniel Matuk, učitelj grafičnega oblikovanja, je bil obtožen, da je 15-letni učenki poslal več kot 700 sporočil, v katerih je vulgarno komentiral njen videz in jo žalil. Kljub priporočilu za odpoved ima še vedno aktivno licenco, v fiskalnem letu 2024 pa je zaslužil več kot 104.000 evrov.

Dulaina Almonte je bila odpuščena, potem ko je učenki poslala neverjetnih 28.000 sporočil. Kmalu zatem se je zaposlila v drugi šoli, ki o obtožbah ni vedela ničesar.

Jorge Luna, učitelj družboslovja, je učenki na Instagramu komentiral »seksi noge« in jo ob polnoči poklical na rojstni dan. Njegova plača v šolskem letu 2023/24 je znašala skoraj 103.500 evrov.

Prepočasni zaščitni mehanizmi

Aktivistične skupine, ki zastopajo žrtve spolnih zlorab v otroštvu, opozarjajo, da je državni sistem za odvzem licenc tragično počasen. V povprečju so potrebna tri leta, da se licenca začasno odvzame po prijavi spolne zlorabe.

Trenutno poteka javna razprava o predlogih, ki bi morali ta postopek pospešiti in omogočiti začasno odstranitev obtoženih učiteljev do zaslišanja. Ti predlogi bi lahko bili sprejeti maja, a do takrat lahko tisti, ki so dokazano zlorabili zaupanje otrok in staršev, še vedno zakonito vstopajo v učilnice.

Medtem ko se uradniki državnega oddelka za izobraževanje sklicujejo na molk zaradi morebitnih preiskav, starši in javnost upravičeno sprašujejo, kako je mogoče, da sistem, ki bi moral ščititi najranljivejše, tako očitno odpove.

Primeri, kot je primer Anamarije Milazzo, čeprav procesirani, služijo kot boleč opomnik, da posamezne aretacije ne rešijo globoko zakoreninjenega problema, ki omogoča, da nevarnost preži tam, kjer bi morali biti otroci najbolj varni – v šoli, poroča 24sata.hr.