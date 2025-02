Američanki zlorabljali mladoletne fante

V ZDA se zgražajo nad dejanji dveh žensk v zrelih letih. Sara Jean Sellers je 44-letna mati dveh hčera iz Shallotta, kraja z manj kot štiri tisoč prebivalci v Severni Karolini, poročena že 22 let. Nedavno je svoj dom zamenjala za novega – lokalni pripor od okriljem šerifove pisarne okrožja Brunswick.

Pripadniki posebne policijske enote so jo namreč na valentinovo aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletnih fantov. Čeprav je njen zagovornik na zaslišanju na sodišču predlagal, naj njegovi varovanki odredijo varščino v višini 400.000 dolarjev (382.000 evrov), jo je sodnik določil na dva milijona dolarjev (1,9 milijona evrov).

80 SPOLNIH zlorab je obtožena.

Kot poročajo ameriški mediji, so jo prijeli zaradi obtožb o 80 posameznih spolnih zločinih zoper več mladoletnih žrtev, tudi posilstva otroka, mlajšega od 15 let, poroča šerifov urad okrožja Brunswick. Preiskovalci niso navedli, koliko žrtev naj bi bilo. Med zaslišanjem na sodišču so tožilci razkrili, da sta bili dve od domnevnih žrtev stari 12 let. Preiskovalci želijo govoriti tudi z morebitnimi drugimi žrtvami 44-letnice, zato prosijo vse, ki imajo informacije, ali žrtve, naj se javijo.

Tara Carr lahko zapusti pripor, če plača dva milijona dolarjev varščine. FOTO: Šerifov urad okrožja Salem

Ameriško javnost je šokirala tudi novica, da je uspešna podjetnica, 46-letna mati treh otrok iz New Jerseyja, obtožena, da je v svojem avtomobilu več mesecev izvajala spolna dejanja nad 14-letnikom. Ponudila mu je prevoz v šolo, nato pa ga odpeljala v park. Taro Carr, nekdanjo solastnico izjemno uspešnega poletnega kampa za 900 otrok, so vzeli pod drobnogled, ko je najstnik policiji povedal, da je imel z njo spolne odnose in da mu je prek snapchata pogosto pošiljala eksplicitna sporočila in slike. Preiskovalci so pridobili njen mobilni telefon, preiskali njen avto in pridobili dostop do njenega računa na Snapchatu.