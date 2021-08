Američani v strahu pred bombo

20.

obletnica napadov na newyorška dvojčka se bliža.

Pred Kapitol so prihiteli policisti in preiskovalci zveznega urada. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Tik pred 20. obletnico terorističnih napadov na newyorška dvojčka, enim najbolj črnih dogodkov v moderni ameriški zgodovini, prebivalci vzhodne obale znova živijo v strahu. V enem dnevu so policisti namreč obravnavali kar dve grožnji z bombo, eno v bližini Kapitola v Washingtonu, drugo na slovitem Times Squaru v New Yorku. Slednjega so nemudoma po tem, ko so prejeli obvestilo, da je na ulici nekdo odložil sumljivo pločevinko, zavarovali in predmet, ki je med očividci povzročil paniko, preiskali. K sreči se je izkazalo, da ni nevaren, in življenje je steklo dalje.Bolj dramatično je bilo v Washingtonu, kjer se je moški, doma iz Severne Karoline in velik nasprotnik politike predsednika, v črnem kombiju pripeljal v bližino Kapitola, ki je bil sicer prazen, saj so kongresniki in senatorji na dopustu, policisti pa so opazili, da je v roki držal nekaj zelo podobnega detonatorju. Poleg lokalnih policistov in varnostnikov v Kapitolu so tja prihiteli tudi preiskovalci zveznega urada, na koncu pa se je moški, za katerega se je izkazalo, da ima kriminalno zgodovino, policistom predal sam. Še prej je zahteval revolucijo in Bidnov odstop ter grozil, da bo kombi razstrelil. Kaj natanko ga je pri Bidenovi politiki tako zelo razjezilo, ni povedal.V zadnjem tednu, odkar je ameriška vojska zapustila Afganistan in so tam oblast prevzeli talibani, sicer predvsem med ameriškimi vojnimi veterani vedno bolj narašča nezadovoljstvo nad predsednikovo odločitvijo, da iz Afganistana umakne vojsko. Veliko jih namreč meni, da so zaman tvegali življenja, mnogi so se vrnili hudo ranjeni, saj je bilo vse njihovo delo v trenutku izničeno.