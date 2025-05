Almir, oče pokojnega Samirja (4): Niti z eno besedo se ni spomnila nanj, ni vprašala, kje je, kako je ...

Pisali smo, da so pokopali štiriletnega Samirja Đ., dečka, ki je tragično izgubil življenje v Ljubljani zaradi zadušitve s hrano. Živel je pri očetu in mačehi, potem ko so se njegovi starši ločili. Na pogrebu v BiH naj bi bila celo prisotna policija, njegovi nekdanji ženi pa menda ni bilo dovoljeno prisostvovati na pogrebu. Po teh navedbah se je na Facebooku oglasil oče dečka Almir Đ., a je zanikal, da ni dovolil nekdanji ženi priti na pogreb.

Pogreb v domovini očeta je prerasel v središče družinskega spora, ki se zdaj seli tudi na družbena omrežja in, kot napoveduje oče Almir, v sodno dvorano.

O svoji nekdanji ženi in mami otroka nima veliko lepega za povedati. »V centru za socialno delo sem ji ponujal otroka in rekel, da bom podpisal vse sodne in socialne izjave v znesku, ki ga sama določi, a mi je odgovorila, da za to nima časa, ker mora delati. Nikoli ga ni peljala na pregled k pediatru od starosti dveh mesecev in pol dalje niti vprašala, kako je in ali kaj potrebuje.«

Medtem pa o novi partnerici in njenem odnosu do malega Samirja pravi: »Ženska, ki jo je prvič v življenju vzljubil in poklical mama, misleč, da mu je prava mati, mu je posvetila dve leti in pet mesecev najlepšega življenja in otroštva, ob tem pa zanemarjala sebe in svoje lastne potrebe ter lastnega otroka. Trudila se je, da bi ga vzgojila kot fanta, delala z njim, jaz pa sem s ponosom, kadarkoli sem prišel iz službe, sedel in jokal ter poslušal, kaj ga je naučila. Medtem ko se njegova prava mati niti z eno besedo ni spomnila nanj, ni vprašala, kje je, kako je, niti kar koli drugega – ne samo v tem obdobju, ampak že od takrat, ko je ostal pri meni pri starosti dveh mesecev in pol.«

O objavljanju laži biološke matere pravi: »O tem bi lahko pisal in pripovedoval vsakemu, ki želi poslušati, pred mano in pred to osebo, ki se zdaj, ko mojega otroka ni več, imenuje mati. Zdaj bi se lahko na lastne oči in ušesa prepričali, kdo sem bil jaz in kdo je drugi, kdo je resnična žrtev vsega tega, ki zdaj laže in objavlja laži, da ji nekdo nečesa ni dovolil, še preden je pripeljala policijo, da pospremi na oni svet mojega malega Samirja. Hvala, Alahu dž.š., imam vse dokaze, ki jih lahko pokažem komur koli, kadar koli, podnevi ali ponoči.

Naj Alah dž.š. podari vsakemu takšno preizkušnjo, kot jo imam jaz, da vidi, kako je poslušati in gledati tuje laži in portale ter načrtovane dogovore o tem, kako bodo opravili pogreb mojega otroka. Toda če Bog da, je sodišče, kjer bomo dokazali vse, obstaja pa še najvišje sodišče na svetu – Alah Subhanahu Wa Ta'ala – pred katerim se bo laž, naj mi Alah oprosti, spremenila v veliko g*vno.«

Islamski verski obred sicer določa pravilo, da se tako molitve kot pogreba lahko udeležijo le moški, ženske pa lahko pridejo do groba šele, ko je pogreb zaključen. V Sloveniji so sicer v praksi ženske lahko prisotne na pokopališču, ko se opravlja molitev.