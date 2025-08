Aleksandra zavrača trditve Marije Kovalčuk o zlorabi v Dubaju: »Nisem je zapustila golo«

Začetek letošnjega leta je pretresla izpoved 20-letne Marije Kovalčuk, ki so jo s poškodovano hrbtenico našli ob cesti v Dubaju.

V intervjuju s Ksenijo Sobčak je Marija neposredno obtožila Artema Papazova, sina znanega poslovneža in njegove prijatelje – med njimi tudi 19-letno Aleksandro Sašo Mercalovo.

Po dolgem molku se je Aleksandra oglasila na svojem YouTube kanalu in predstavila svojo plat zgodbe. Razkrila je tudi do zdaj neznane podrobnosti – med drugim, zakaj je tisto noč nosila Marijino obleko.

»To je popolna neumnost,« pravi Aleksandra že na začetku videoposnetka in pokaže, kako zelo so jo obtožbe prizadele. Po njenem pripovedovanju se je dogodek zgodil 9. ali 10. marca, ko so se s prijatelji najprej zabavali na karaokah, nato pa odšli v hotel Five v Dubaju, znan po luksuznih bazenih in zabavi.

»Bila je povsem običajna noč«

»Nihče Marije ni dobro poznal. Rekla je le, da dela kot model. Soba je bila na moje ime, vse je bilo rezervirano z mojimi dokumenti. Le uživali smo, plavali, klepetali. Nihče ni pretiraval z alkoholom – jaz sploh ne pijem in ne kadim, in moji prijatelji to vedo,« zatrjuje Aleksandra, ki želi končati ugibanja o razuzdani zabavi.

Pogrešana je bila deset dni. FOTO: Osebni arhiv

Medtem ko Marija trdi, da jo je omenjeno društvo skupaj s Papazovim sinom spravilo v nevarnost, Aleksandra vse zanika in poudarja, da ima čisto vest. »Bila je povsem običajna noč, brez kakršnih koli škandalov. Marija ni oseba, za katero se izdaja,« je izjavila Aleksandra.

Zgodba, ki se je razširila z neverjetno hitrostjo, je s tem dobila novo dimenzijo – zdaj ima tudi javnost priložnost slišati drugo stran. Ali bo Aleksandrina izpoved vplivala na potek preiskave in spremenila mnenje javnosti, pa bo pokazal čas, poroča mondo.rs.

