Aleksandra posneli, kako z BMW X5 vozi 225 na uro: 10 minut pozneje on in še dva moška umrli

Prebivalce vasi Radojevo v Srbii je šokirala novica, da je njihov sosed in dober prijatelj Aleksandar Barbulov (38) umrl v hudem trčenju, ko se je s prijateljem Draganom Bajićem (37) iz Kikinde odpravljal proti Zrenjaninu.

Moška, ​ki sta bila v BMW-ju, sta umrla na kraju nesreče, prav tako ena oseba iz tretjega avtomobila. Tri osebe so se huje telesno poškodovale, en voznik pa lažje. Na terenu je bilo veliko število policistov, gasilcev in reševalnih vozil.

»Aleksandar je bil čudovit človek, a živel je hitro, rad je tudi hitro vozil. Videl sem, da se je nesreča zgodila okoli 18. ure, deset minut pred tem pa je na svojih omrežjih delil video, ki ga je posnel med vožnjo, vozil je 225 kilometrov na uro, groza. To je velika tragedija za njegovo družino,« je dejal eden od njegovih prijateljev.

Prizori na kraju nesreče grozljivi

V trčenju so bila udeležena tri osebna vozila in traktor. Aleksandar in Dragan sta bila v terencu BMW X5, ko sta zaradi velike hitrosti trčila v traktor, ki je vozil v isto smer kot onadva.

Zaradi silovitosti udarca je BMW zapeljal na nasprotni vozni pas, ko je mimo pripeljal še en avto, ki je, da bi obšel BMW, trčil v traktor, nakar je zagorel. Umrl je tudi voznik tega avtomobila, je navedel Blic.