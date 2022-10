Agresivni dedek pretepel ekipo urgence

Agresivni dedek (80) je pretepel ekipo nujne medicinske pomoči, ki mu je priskočila na pomoč, potem ko mu je na vaški veselici v kraju Sjeničak Lasinjski pri Karlovcu na Hrvaškem postalo slabo in je omedlel, poroča Slobodna Dalmacija.

Potem ko je Urgenca prejela poziv za posredovanje na javnem zborovanju ob osrednjem križu v vasi, je ekipa ob prihodu ob šotoru, kjer je potekala zabava, našla nezavestnega moškega, obkroženega z več deset ljudmi. Ker je bil njegov utrip šibak, so ga takoj dali na nosila in pripeljali v reševalno vozilo, kjer so »opravili zdravljenje, glede na to, da je bila oseba še v polzavesti«. Dali so mu tudi terapijo s kisikom in glukozo, po kateri je za nekaj minut prišel k sebi.

Potem je nastopila agresija

»Ko pa je prišel k sebi, je začel agresivno mahati z rokami, preklinjati in žaliti medicinsko osebje. Zmerjal jih je z ustaši in grozil, da jim bo prerezal vrat in podobno,« je povedal zdravstveni tehnik. Incident se je zato končal na sodišču.

Po obtožnici, v kateri tožilci za bojevitega dedka s priimkom Milić zahtevajo osem mesecev pogojne zapora, ker je »z roko po desni strani obraza udaril zdravstvenega tehnika in mu povzročil modrico na obrazu, in drugega tehnika z desno nogo udaril po glavi, zaradi česar je utrpel obtolčen nos in prasko na spodnji ustnici«.

»Morali smo poklicati policijo zaradi lastne varnosti. Ker je bilo pred vozilom deset ljudi, ki so očitno želeli v rešilca, smo se odpeljali približno pet minut stran od kraja dogodka, kjer smo srečali policiste,« je povedal drugi zdravstveni tehnik.

Vse pozabil

Milić je v preiskavi povedal, da se pravzaprav ne spomni, kaj točno se je tisto noč zgodilo.

»Sploh se ne spomnim, da sem zbolel, ampak le to, da me je nekdo vprašal, ali sem bil cepljen proti koroni. Spominjam se, da sem bil tudi sam pri Križu, kjer je bilo veliko ljudi in se je nekaj praznovalo. Popil sem dva, tri, štiri gemište, ki so bili zelo mlačni, in zato mi je postalo slabo,« je dejal Milić.

Trdi pa, da se ne spomni, da je padel v nezavest, ampak le, da se je zbudil v bolnišnici, in če drži, kar piše v obtožnici, potem ga je sram samega sebe.

Milića so obtožili kaznivega dejanja prisile zoper zdravstvenega delavca, ker je zdravstvenim delavcem »s silo preprečil opravljanje zdravstvene dejavnosti«, piše v obtožnici, poroča Slobodna Dalmacija.