Afganistanec ni kriv za smrt 15-letnega Slovenca

Minulo poletje je marsikoga šokiral dogodek v enem izmed domov na območju skupnosti Otok ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem. V tamkajšnjem počitniškem domu je osebje združenja Otroško veselje Štajerske (Kinderfreunde Steiermark, naprej OVS) zjutraj našlo neodzivnega 15-letnega Slovenca, ki je s starši bival v Celovcu, v dom pa naj bi prišel obiskat prijatelja. Policija je poročala, da je prva pomoč prišla prepozno: »Kljub takoj izvedenim reanimacijskim postopkom je okoli 6.40 preminil.«Že ob zasliševanju navzočih ter med preiskavo prizorišča so posumili, da je smrt nastopila zaradi zastrupitve z mamili – pozneje so sume potrdili, saj so ugotovili, da je ogromen pljučni edem, ki so ga odkrili med obdukcijo, posledica zlorabe drog. Kako je Slovenec prišel v dom, so se spraševali tudi vzgojitelji, zadolženi za varnost otrok. »Nismo poznali mladega moškega in ni nam bil zaupan. Sploh se ne bi smel zadrževati na našem območju,« je po dogodku povedala, deželna poslovodkinja združenja OVS.Po policijski preiskavi so sporočili, da je nesrečnik prišel na zaprto zemljišče tako, da mu je tam stanujoči fant odprl vrata. Ob zadnjem obhodu ob dveh zjutraj ga vzgojitelji še niso srečali, ob 6.40 naj bi Slovenec umrl. Avstrijski mediji so kmalu po dogodku poročali, da je nekdo umrl v socialno-pedagoški bivanjski skupnosti za mladoletne begunce brez spremstva (odraslih), ki je del OVS. Zdaj pa se je izvedelo, da je bil nekaj dni po smrti našega najstnika uveden preiskovalni postopek proti 17-letnemu afganistanskemu državljanu, ki je bival v domu. Sumili so ga, da je povzročil smrt iz malomarnosti ter opustil pomoč. Toda ta postopek je bil pred kratkim ustavljen. »Ni bilo možno zbrati obremenilnih dokazov,« je ustavitev preiskave zoper Afganistanca pojasnil, predstavnik državnega odvetništva za stike z javnostmi. Za smrt slovenskega 15-letnika tako ne bo odgovarjal nihče.