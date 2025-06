8000 evrov in predporočna pogodba: spletni prevaranti izigrali 55-letnika

Spletni prevaranti si skoraj vsak dan izmišljajo nove načine, kako od neznancev prek spleta dobiti denar. Pred enim letom je denimo pri nas odmevala novica, ki jo je v javnost posredovala PU Maribor. In sicer, kako je žrtev prevare po navodilih neznane osebe namestila aplikacijo, s katero je omogočila dostop do spletne banke, pri tem pa ji je bilo odtujenih nekaj manj kot 40.000 evrov.

Policija v avstrijskem mestu Salzburg je te dni obravnavala še bolj pretkan primer spletne prevare. Neznanim storilcem je namreč prek spleta 55-letnega moškega uspelo prepričati, da je v romantični zvezi z neko žensko. In to tako zelo, da je z njo podpisal predporočno pogodbo. Da gre v ozadju za prevaro, je spoznal šele minuli petek, ko je ves zaskrbljen poklical policijo, saj je želel prijaviti njeno izginotje. Ženska, ki jo je prek spleta spoznal pred dvema letoma, v resničnem življenju pa se z njo nikoli ni srečal, se mu namreč ni več javljala oziroma je kar naenkrat izginila.

Policija je ugotovila, da je moški postal žrtev ljubezenske prevare, cilj nepridipravov je bil priti do denarja. V zadnjih dveh letih je tako ženski, ki seveda to ni bila, nakazal skupno 8000 evrov. Kar je najhuje, pa je, da je z njo celo podpisal spletno predporočno pogodbo. Policija je vse, ki želijo prek spleta spoznati svoje sorodne duše, znova opozorila, naj bodo zelo previdni. Še posebno če te obljubljajo večno ljubezen, po drugi strani pa se denimo pritožujejo nad tem, kako živijo v slabih socialnih razmerah in se želijo s tem zasmiliti svojim potencialnim žrtvam.