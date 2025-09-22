71-letnik šel v klet in se ni nikoli vrnil. Zdaj razkrit razlog tragedije

Galerija
Ta konec tedna se je v občini Beretinec pri Varaždinu zgodila tragedija. V kleti hiše, kjer so bili sodi z moštom, je v soboto umrl 71-letni moški, navajajo hrvaški mediji. Po trgatvi je bil čas za vrenje mošta, vendar je vrenje v kleti ustvarilo veliko količino ogljikovega monoksida. 71-letnik je zaradi vdihavanja plina izgubil zavest in umrl zaradi zastrupitve.
Na kraj dogodka je prispela mrliška služba, ki je ugotovila, da ni šlo za nasilno smrt, temveč je 71-letnik umrl zaradi vdihavanja zraka z nizko koncentracijo kisika in velikega pretoka ogljikovega monoksida zaradi fermentacije mošta.
Po končanem postopku so truplo nesrečnika izročili družinskim članom, je sporočila varaždinska policija.