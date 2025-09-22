71-letnik šel v klet in se ni nikoli vrnil. Zdaj razkrit razlog tragedije

Ta konec tedna se je v občini Beretinec pri Varaždinu zgodila tragedija. V kleti hiše, kjer so bili sodi z moštom, je v soboto umrl 71-letni moški, navajajo hrvaški mediji. Po trgatvi je bil čas za vrenje mošta, vendar je vrenje v kleti ustvarilo veliko količino ogljikovega monoksida. 71-letnik je zaradi vdihavanja plina izgubil zavest in umrl zaradi zastrupitve.

Umrl zaradi ogljikovega monoksida

Na kraj dogodka je prispela mrliška služba, ki je ugotovila, da ni šlo za nasilno smrt, temveč je 71-letnik umrl zaradi vdihavanja zraka z nizko koncentracijo kisika in velikega pretoka ogljikovega monoksida zaradi fermentacije mošta.

Po končanem postopku so truplo nesrečnika izročili družinskim članom, je sporočila varaždinska policija.