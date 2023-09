50-letnico razmesaril stroj za mletje mesa, hči bila priča krvavi grozljivki

Iz Grčije poročajo o res grozljivem dogodku. V stroj za mletje mesa je namreč padla 50-letnica iz Albanije. Nesreča se je zgodila v grškem mestu Messolonghi v petek okoli 21. ure, truplo so iz stroja potegnili šele okoli polnoči.

Predvidevajo, da jo je mehanizem zagrabil za lase, nato pa je padla v stroj, ki jo je razmesaril. Grozi je bila priča njena 18-letna hčerka, ki je, ko je zagledala prizor, stekla ven in kričala na pomoč. Dekle so v stanju šoka odpeljali v bolnišnico in jo kasneje odpustili v domačo oskrbo.

Policija je že prijela lastnika mesnice, ki je osumljen povzročitve smrtne nesreče, poročajo lokalni mediji.