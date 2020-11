Moški (45) vstal od mrtvih po tem, ko se mu je srce za 45 minut ustavilo

Mraz lahko ubije, a tudi reši

se je 7. novembra s prijateljem sprehajal po nacionalnem parku Mount Rainier, ko sta se v nekem trenutku odločila, da se ločita in se odpravita vsak po svoje. Njegov prijatelj se je v dolino spustil s smučkami, medtem ko je Knapinski nadaljeval peš. Srečala naj bi se ob vznožju gore.»Bil sem skoraj pri koncu steze, ko so se vremenske razmere poslabšale in v nekem trenutku nisem več videl pred sabo. Temperature so se spustile na minus 16 stopinj. Nisem prepričan, kaj se je zgodilo za tem. Mislim, da sem padel,« se je Knapinski spominjal za Seattle Times.Ker ni prišel na dogovorjeno mesto, so ga prijatelji začeli iskati. Zaradi slabih vremenskih razmer jim na pomoč ni mogel nemudoma priskočiti helikopter. Ko je vendarle lahko vzletel, so Knapinskega našli v eni uri in ga prepeljali v bolnišnico.V bolnišnici so ga prevzeli brez zavesti, a je imel krvni tlak. Kmalu za tem je doživel akutni zastoj srca. »Umrl je v urgentnem centru, a smo pri sebi imeli vse mogoče aparature, s katerimi bi mu lahko rešili življenje,« je povedala tamkajšnja zdravnica.Kar 45 minut je bil klinično mrtev, a mu je na koncu pomagal aparat, ki omogoča, da se kri črpa iz telesa in nje odstranjuje ogljikov dioksid. S kisikom obogateno kri nato dovajajo nazaj v telo. Srce mu je začelo ponovno biti.Čez dva dni je Knapinski odprl oči. Čeprav ledvice niso pravilno delovale in je srce imelo težave s ponovnim črpanjem krvi ter da je imel po telesu ozebline, so zdravniki prepričani, da bo popolnoma okreval.Čeprav so ekstremno nizke temperature lahko nevarne za življenje, pa pod določenimi pogoji lahko nudijo zaščito telesu, je za BBC povedal zdravstveni strokovnjakČe pri običajni temperaturi srce neha biti za daljši čas, so majhne možnosti, da bi človek preživel zaradi okvare možganov. Pri nizki temperaturi pa lahko mraz možgane in ostale dele telesa obvaruje pred propadanjem. Primerov je sicer malo, a nekaj jih vendarle je, ko so se ljudje po nekaj urah vrnili v življenje, je povedal Roxby.