44-letnik umoril hčerko (15), 11-letnica v kritičnem stanju, ranjena tudi žena

V zgodnjih jutranjih urah je mesto Prizren na Kosovu pretresla grozljiva tragedija, ki jo tamkajšnji mediji označujejo kot eno najhujših v zadnjem času. Okoli 5.50 zjutraj je turški državljan (44) z nožem ubil svojo 15-letno hčerko, drugo, komaj enajstletno deklico, pa huje ranil. Med napadom je poškodoval tudi svojo 35-letno soprogo.

Zločin se je zgodil v bližini avtopralnice v stanovanjskem naselju. Kosovska policija je potrdila, da so osumljenca prijeli in je pod policijskim nadzorom v regionalni bolnišnici v Prizrenu, saj si je po napadu skušal soditi sam, pišejo srbski mediji.

Reševalne ekipe, ki so prve prispele na kraj dogodka, žrtvam sprva niso mogle nuditi pomoči, ker je napadalec še vedno vihtel nož. Policisti so kmalu napadalca hitro obvladali in ga aretirali.

Najstnica umrla na kraju, sestra v kritičnem stanju

Tiskovni predstavnik Kosovske policije Šaćir Bitići je sporočil, da so ob prihodu policisti na kraju našli tri poškodovane osebe. Petnajstletna deklica je umrla na kraju dogodka, njena mlajša sestra je v kritičnem stanju in so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center v Prištini. Mati obeh deklic je hospitalizirana z lažjimi poškodbami.

Preiskava se nadaljuje, javnost pretresena

Policija še naprej preiskuje okoliščine tragičnega primera, ki ga obravnava kot družinsko nasilje s smrtnim izidom. Dogodek je močno pretresel lokalno skupnost in javnost, ki ostaja zgrožena nad brutalnostjo zločina. Viri blizu družine za zdaj ne razkrivajo dodatnih podrobnosti, medtem ko oblasti pozivajo k umiritvi razmer in spoštovanju zasebnosti žrtev.