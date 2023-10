38-letnik pobesnel zaradi termina pregleda, posredovati je morala policija

Puljski policisti so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 38-letnika zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj grožnje trem zdravstvenim delavcem.

Moški je osumljen, da je 18. oktobra po telefonu prosil za termin ter, nezadovoljen z datumom, resno zagrozil 45-letnici in 40-letnici.

Grozil je tudi 20. oktobra, ko je prišel v zdravstveno ustanovo v Peroju.

»Grožnje je ponovil 45-letnici in 43-letnici, ki sta bili takrat v službi,« pravijo na istrski policiji in dodajajo, da so moškega prijeli 21. oktobra.