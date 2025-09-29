34-letnica, ki je v Savi utopila triletno hčerkico, na sojenje prišla z rožnim vencem (FOTO)

V Zagrebu se je danes začelo sojenje 34-letnici, ki je januarja letos ubila svojo triletno hčerko. Pretresljivo dejanje je pretreslo Hrvaško in širšo regijo – truplo deklice so našli šele nekaj mesecev kasneje pri Beogradu.

Zaradi zaščite žrtve, njenega brata in očeta so na sodišču zahtevali izključitev javnosti, s čimer se je strinjala tudi obtoženka. V sodno dvorano so jo privedli vklenjeno z verigami, v rokah je držala rožni venec, glavo pa je zakrivala s kapuco in obraz skrivala za sončnimi očali.

Obsežna iskalna akcija vzdolž Save

Po izginotju deklice so reševalne ekipe več dni in v več akcijah prečesavale reko Savo, od Zagreba do meje s Srbijo. V iskalnih akcijah so uporabljali čolne, drone in podvodne optične čitalnike.

Že dan po prijavi izginotja je policija sporočila, da jim je mati sama povedala, da je z otrokom vstopila v Savo pri Jankomirskem mostu. Hrvaški zavod za socialno delo je po tragediji potrdil, da družina ni bila v njihovi obravnavi in da niso bile uvedene nobene oblike družinskopravne zaščite.