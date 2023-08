34-letna učiteljica se je petljala z dijaki

Iz Kanade poročajo o učiteljici–plenilki. Tako je bila Marianna Riossi (34) obsojena na zaporno kazen zaradi razmerij s 15- in 16-letnimi dijaki. Prvič so jo aretirali pred petimi leti, ko je poučevala na katoliški srednji šoli v okolici Yorka. Štiri leta in pol ni hotela priznati kaznivega dejanja, a je nazadnje vse razkrila pred sodiščem. Enega od omenjenih dijakov je tako spoznala leta 2016. Takrat je bila zaročena in delala s krajšim delovnim časom ter z njim vzpostavila odnos prek SMS-sporočil, piše Daily Star.

Intimne odnose je imela v avtu v stranskih ulicah

Ko je dijaka vozila domov, ga je prosila za poljub kot »zgodnje božično darilo«. Zavila sta v stransko ulico, kjer sta se še naprej poljubljala. Kmalu zatem sta postala intimna. Nekaj ​​mesecev kasneje sta se sprla in junija 2017 mu je rekla, da ga bo prijavila staršem, ker jo nadleguje, če ne bo prenehal komunicirati z njo. A pravzaprav se je zaljubila v drugega fanta, ko je začela poučevati na drugi srednji šoli. Začela mu je pošiljati svoje slike, vključno z eno, na kateri se sonči zgoraj brez. Tako kot s prejšnjim fantom sta se srečavala v avtu v stranskih ulicah.

Ta zveza se je končala, ko je izvedel za govorice, da se videva še s tretjim dijakom, učiteljica pa naj bi mu rekla, da se bo ubila, če bo javnost izvedela za njuno zvezo. Policija je preiskala njen avto in našla DNK-sledi enega od najstnikov, razkrita pa so bila tudi sporočila, ki jih je pohotna učiteljica poslala enemu od njih z vsebino »Ljubim te« in »Ne morem živeti brez tebe«.