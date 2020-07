34-letna Slovenka ugriznila hrvaškega policista: odpeljali so jo na psihiatrijo

Hrvaški mediji poročajo o nenavadnem dogodku iz Poreča. 34-letna Slovenka je na enem izmed tamkajšnjih krožišč povzročila prometno nesrečo, zaradi prehitre vožnje se je zaletela v 57-letnega voznika pred seboj. V nesreči se je lažje poškodovala 31-letna sopotnica, sicer tudi slovenska državljanka, poroča portal 24sata.



Na kraj nesreče so prihiteli hrvaški policisti, vendar jim Slovenka ni pustila opraviti dela. Na može v modrem je začela vpiti in jih žaliti. Policisti so želeli, da opravi alkotest, vendar jih je zavrnila. Čeprav so jo prosili, naj se pomiri, tega ni storila. Ni se končalo pri tem: enega policista je celo ugriznila in napadla še drugega.



Policista sta jo odnesla z lažjimi poškodbami. Slovenko pa so po poročanju omenjenega portala prepeljali v psihiatrično ustanovo.