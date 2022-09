Študentka (30) ga je posilila na prvem zmenku: splezala je nanj in mu slekla boksarice

Bizarna zgodba prihaja iz tujine. Porotnikom je bilo rečeno, da je napačno prepričanje, da so žrtve spolnih prestopkov vedno ženske. Študentka Imogen Brooke (30) se je znašla pred sodiščem zaradi obtožb, da je moškega, ki ga je spoznala na spletu, prisilila v seks. Brooke, ki je bila veliko večja in močnejša od svoje žrtve, je splezala nanj in njegovega ne ni sprejela za odgovor.

FOTO: Facebook

V času dogajanja je bila precej pijana, njegovi protesti pa niso bili uslišani. Začela pa ga je jahati, so povedali na sodišču. Po 15 minutah je zlezla z njega, se prevrnila na drugo stran postelje in nemudoma zaspala, pretepen moški, ki iz pravnih razlogov ne more biti imenovan, pa je obležal v postelji, so sporočili s kronskega sodišča v Southamptonu.

Ko sta popila nekaj pijač, sta šla spat. Gospodična Brooke si je zaželela seksa, zato ga je potegnila za roko in ga na koncu obrnila na hrbet. Povlekla ga je k sebi in rekla:»No, lahko bi rekel ne, ampak tvoja k**** pravi da.« Splezala je nanj in mu slekla boksarice. Policijskim preiskovalcem je povedal, da je bila veliko večja in močnejša od njega in da se ni mogel premakniti.

Hotel je, da neha, in reči, da je dovolj. Ko se je končno končalo, se je samo obrnila in zaspala. Ko ga je policija zaslišala, je priznal, da je imel erekcijo, a je ni hotel imeti. Bila je na njem, ga jahala, počivala na njegovih ramenih. Ni se končalo z njegovim izlivom, ampak z izgubo erekcije, zato je odnehala.