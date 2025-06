3-letna deklica ni mogla govoriti — a grozote, ki jih je prestajala, so bile neizrekljive

Negovorečo 3-letno deklico so polili z vrelo vodo in jo udarili ob rob kadi, potem ko se je pobruhala — zdaj pa je varuška, ki ji je to storila, obsojena na dolgoletno zaporno kazen.

29. maja je bila Iesha Harris (31) iz Southfielda v Michiganu obsojena na 28 do 50 let zapora zaradi smrtnega pretepa Harmoni Henderson. Harrisova je bila prijateljica materine družine in je v času smrti pazila na Harmoni doma v Detroitu.

Harris so aretirali 20. marca 2024, obtožena je bila umora iz koristoljubja in nasilnega zlorabljanja otroka prve stopnje, kar lahko pomeni dosmrtno zaporno kazen. V dogovoru s tožilstvom je zdaj Harris priznala krivdo za umor druge stopnje v zameno za milejšo kazen.

31-letna Iesha Harris iz Detroita v Michiganu je bila zaradi umora 3-letne Harmoni Henderson obsojena na od 28 do 50 let zapora.

Usodni dogodek

Usodni dogodek se je zgodil 17. marca 2024, ko je Harris pazila na Harmoni, poročajo oblasti. Po podatkih policije je Harris več ur pustila Harmoni in svojo lastno hčerko sami v sobi, medtem ko je kadila marihuano. V tem času je Harmoni bruhala po sebi, kar naj bi Harrisovo razjezilo, trdijo oblasti.

»Gospa Harris naj bi policiji priznala, da je 3-letnico polila z vrelo vodo in jo z glavo udarila ob rob kadi,« je marca 2024 povedala namestnica tožilke Jennifer Douglas, ko je bila Harrisovi zavrnjena varščina. Po mnenju oblasti je bila prav udarec z glavo ob kad tista poškodba, ki je Harmoni ubila.

Mama Harmoni, Paris England, je povedala, da je Harrisovi popolnoma zaupala, saj sta bili prijateljici. Verjame, da je Harris postala preobremenjena, ko je skrbela za dve majhni deklici hkrati. Englandova je razložila, da je imela Harmoni avtizem in da ni govorila.

»Mislim, da se je razjezila nad njo in svojo hčerko ter udarila mojo punčko z glavo ob kad,« je dejala.

Kapetanka Laurie Carter iz oddelka za žrtve posebnih kaznivih dejanj detroitske policije je povedala, da nikoli ne bo pozabila podrobnosti o tem, kako je Harmoni umrla. »Bila sem zelo pretresena,« je dejala Carter. »Nič takega se ne bi smelo zgoditi nobenemu otroku.«

Na GoFundMe, ki ga je vzpostavila Harmoniina mama, je zapisala: »Harmoni je bila polna življenja. Ljubezni in smeha. Imela je največji nasmeh, kar ste jih kdaj videli ... « poroča people.com.

