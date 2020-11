27-letnik zlorabil 52 dečkov in mučil 23-letnika

V Spodnji Avstriji odmeva primer zdaj 27-letnika, ki je v zadnjih dobrih šestih letih spolno zlorabil 52 dečkov, starih od 11 do 17 let. Moški je krivdo za očitana dejanja že priznal, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Preiskovalci so ugotovili, da je storilec, ki je avstrijski državljan, stik z žrtvami navezal prek messengerja. V zameno za denar ali kaj drugega je mladoletnike spodbujal, da so se snemali pri spolnih dejanjih ali so pristali na osebno srečanje. Spolne zlorabe so se nato dogajale v stanovanju ali avtomobilu 27-letnika ali odmaknjenem gozdu.



Med preiskavo so tudi ugotovili, da je mučitelj skupaj z 22-letnikom, ki je turški državljan, dlje časa trpinčil 23-letnika z motnjami v duševnem razvoju. Na njem sta ugašala cigarete, ga privezovala in pretepala ter ga z grožnjami silila, da je skakal v mrzlo vodo. Starejši ga je tudi spolno zlorabljal.



27-letnika je policija aretirala 13. maja letos, 22-letnika pa 18. septembra.