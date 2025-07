27-letnik streljal na policiste v Teksasu, ni se dobro končalo (FOTO)

Oborožen napadalec je danes streljal na postajo ameriške zvezne obmejne policije v kraju McAllen v zvezni državi Teksas in pri tem ranil več policistov, poroča ameriška televizija CNN. Načelnik policije v McAllenu je povedal, da je šlo za 27-letnika iz Michigana, in da so ga policisti med posredovanjem ubili.

Tiskovni predstavnik ministrstva za domovinsko varnost ZDA je povedal, da je moški začel streljati pri vhodu v sektorsko enoto mejne patrulje ZDA, agenti mejne patrulje in lokalna policija pa so strelca »nevtralizirali«, navaja medij. Ranjena sta bila dva policista in uslužbenec mejne patrulje.

Načelnik policije v McAllenu Victor Rodriguez je povedal, da je strelec enega izmed policistov zadel v koleno, agenti pa so streljali nazaj in napadalca ubili.

Po Rodriguezovih besedah so ugotovili, da je bil strelec 27-letni Ryan Luis iz Michigana. Povedal je, da so v njegovem avtomobilu našli še eno puško in drugo orožje. O motivu za napad ni želel ugibati, dodal pa je, da preiskavo vodi zvezni preiskovalni urad FBI.

Niz nasilnih incidentov

Do današnjega streljanja ob meji med ZDA in Mehiko je prišlo po nizu nasilnih incidentov v zveznih objektih za pridržanje nezakonitih priseljencev in ob naraščajočih napetostih po vsej državi zaradi agresivne politike ameriških oblasti na področju priseljevanja.

V incidentu v bližini centra za pridržanje priseljencev v Alvaradu v Teksasu je bil denimo v petek ustreljen lokalni policist, policija pa je aretirala več oboroženih oseb. V Portlandu v zvezni državi Oregon pa so v okolici poslopja agencije za priseljevanje in carine (Ice) izbruhnili nemiri, med katerimi je bilo aretiranih več ljudi, navaja CNN.