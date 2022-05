27-letna Slovenka z otrokom zapeljala v potok (FOTO)

V drugi polovici minulega tedna se je na avstrijskem Koroškem zgodilo več prometnih nesreč, v katerih so bili poškodovani slovenski državljani: v četrtek popoldne se je 19-letni slovenski motorist od Jezerskega spuščal proti Železni Kapli.

55 gasilcev je interveniralo ob nesreči Slovenke.

Kot poročajo avstrijski policisti, naj bi mu v ovinku zdrsnilo z zadnjim kolesom, po padcu pa je na njem obležalo njegovo motorno kolo. Prvo pomoč mu je dal drug motorist, ki je pripeljal za ponesrečenim Slovencem, nato pa so poškodovanega odpeljali v celovško bolnišnico za nesreče.

Krive zdravstvene težave

Nemara jo je še slabše odnesel 55-letni slovenski motorist, ki se je (prav tako v četrtek popoldne) peljal po južnoštajerski mejni cesti od Sobote proti Labotu. Na območju slednjega je motorista po navedbah policije sprva začelo zanašati, nato pa je v desnem ovinku dokončno izgubil nadzor nad jeklenim konjičkom, po padcu pa se je možakar nesrečno ustavil v betonskem zidu. S poškodbami neznane stopnje so ga po prvi pomoči takoj prepeljali z reševalnim helikopterjem christophorus 11 v deželno bolnišnico v Gradcu.

Precej smole pa je imela 27-letna Slovenka, ki je na Ljubeljski cesti v pliberški občini »zaradi zdravstvenih težav«, kot navaja policija, zapeljala z vozišča na njegovi desni strani ter v strugo tamkajšnjega potoka, kjer je njeno belo vozilo obstalo na desnem bregu.

»Pozorni sosedje so takoj obvestili intervencijske službe ter pomagali ženski in njenemu petletnemu sinu zapustiti vozilo,« so avstrijsko pripravljenost na pomoč sočloveku opisali gasilci iz Bistrice pri Pliberku, ki so na kraj nesreče izvozili skupaj z gasilskimi ekipami iz Pliberka in Šmihela.

Našega motorista so s helikopterjem odpeljali v graško deželno bolnišnico. FOTO: Oeamtc.at

Žensko in otroka so s poškodbami neznane stopnje odpeljali na kliniko v Celovcu; znatno poškodovano vozilo so gasilci potegnili iz potoka. V intervenciji je sodelovalo kar 55 gasilk in gasilcev, ki pa so jo zaključili dokaj hitro, tako da je bila deželna cesta zaprta zgolj pol ure, navaja policija. Ta je med prvimi ugotovitvami posebej omenila še, da je bil otrok med nesrečo pripet v ustreznem otroškem sedežu.