26-letno vplivnico našli mrtvo ob ulici, na sebi ni imela oblek

26-letno vplivnico iz Texasaso našli mrtvo, potem ko je izginila dan po praznovanju ameriškega zahvalnega dneva. Alexisino golo telo so našli ob cesti v Hustonu, ko so delavci opazili, da nekdo leži ob v grmovju. Njena mamaje za ameriške medije povedala, da je Alexis - na spletu ji sledi 32 tisoč ljudi- , izginila dan za zahvalnim dnevom, ko se je sprla z neidentificirano osebo.Na njenem telesu niso opazili vidnih znakov poškodb, preiskava vzroka smrti pa še poteka. Ko je Alexis zapustila dom, jo je neznana oseba odpeljala z avtomobilom. Njena mama je povedala, da sta se zadnjič slišali okoli 18. ure na dan izginotja.Mama je za ameriške medije povedala, da je prepričana v sumljive okoliščine smrti in da pri smrti njene hčerke ne gre za »nesrečni slučaj«.Alexis se je poročila decembra lani in se preselila v Huston. Njen možje na družbenem omrežju pokojni ženi posvetil sporočilo. Na platformi GofoundMe pa so že zagnali akcijo zbiranja denarja za stroške pogreba in organizacijo sprevoda.