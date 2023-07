26-letnica padla z višine 150 metrov in umrla: ukvarjala se je s prostim plezanjem

26-letna ženska iz mesta Boulder v ameriški zvezni državi Kolorado je umrla, potem ko je v nedeljo med prostim plezanjem na skali v ameriškem narodnem parku Rocky Mountain padla s približno 150 metrov, so sporočili iz parka. Njen 27-letni spremljevalec je poklical čuvaje parka, da bi prijavil padec s skale Blitzen na gori Ypsilon, je po poročanju CNN v ponedeljek sporočila služba za nacionalne parke.

Prosto plezanje je tvegan način alpinizma. Gre za skalno plezanje, pri katerem alpinisti plezajo brez vrvi, pomoči ali varovalne opreme; kar pomeni, da so v primeru padca nezaščiteni.

Člani iskalno-reševalne ekipe so nepoškodovanega partnerja dosegli v nedeljo zvečer in ga s helikopterjem prepeljali v drug del parka. Truplo 26-letnice so s helikopterjem prepeljali na bolj dostopno območje, nato pa prepeljali na sodno medicinsko sodbo, ki bo ugotovila vzrok smrti, piše v sporočilu za javnost.