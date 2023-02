24-letnik priznal, da je zaradi rasizma ubil 23 ljudi

24-letni Patrick Crusius je v sredo na zveznem sodišču v Teksasu priznal krivdo za vseh 90 točk obtožnice v povezavi s strelskim napadom na trgovino Walmart v El Pasu, kjer je leta 2019 iz rasističnih motivov pobil 23 ljudi. Že prej je policiji priznal, da je želel pobijati Latinskomeričane, ki v obmejnem mestu predstavljajo večino prebivalcev.

Crusius je leta 2020 sprva zavrnil priznanje krivde in se izrekel za nedolžnega, sedaj pa se je z 90 dosmrtnimi zapornimi kaznimi, ki mu grozijo, otresel nevarnosti zvezne obsodbe na smrt. Pravosodno ministrstvo ZDA je tako zveznemu proračunu prihranilo stroške dolgega procesa, ki bi se moral začeti šele januarja 2024, najverjetneje pa bi sledila dolga leta obravnavanja pritožb na verjetno izrečeno smrtno kazen.

Kazen bodo izrekli junija.

Zvezno sodišče bo Crusiusu kazen izreklo junija, zadeva pa je z zveznega vidika zaključena. Crusiusa sedaj čaka še postopek na državnem sodišču v Teksasu, ki med vsemi ameriškimi zveznimi državami najpogosteje izvaja smrtno kazen. Teksaški tožilci zagotavljajo, da bodo po obsodbi, o kateri ne dvomijo, zahtevali smrtno kazen. Crusius se je na državnem sodišču izrekel za nedolžnega, datum sojenja pa še ni določen.

Prijatelji in znanci, ki so z morilcem obiskovali osnovno šolo, igrali košarko in nogomet, so bili popolnoma šokirani nad dejanjem, saj naj bi bil morilec priden otrok in dober učenec, ki nikakor ni kazal agresivnih oziroma rasističnih stališč, družil naj bi se z vsemi brez izjeme.