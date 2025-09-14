24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Britanska študentka prava Mia O'Brien (24) iz Liverpoola je po ekspresnem sojenju v Dubaju obsojena na kar 25 let zapora. Po navedbah njene sojetnice naj bi dekle zaužilo le eno linijo kokaina, ko je bila aretirana – zdaj pa prestaja kazen v zloglasnem zaporu Al Awir, znanem kot »Alcatraz Bližnjega vzhoda«.

Mia je bila aretirana oktobra lani na zabavi, kjer so oblasti našle 50 gramov kokaina, vrednega približno 2.800 evrov. Na sojenju, ki je trajalo le en dan in potekalo izključno v arabščini, je vztrajala, da ni kriva. Sodnik je odločil drugače in poleg zaporne kazni ji je naložil še denarno kazen v višini približno 115.500 evrov.

Peklenski vsakdan v zloglasnem zaporu

Pred premestitvijo je več mesecev preživela v priporu policijskega centra Al Barsha, nato pa so jo poslali v Centralni zapor v Dubaju. Tam si celico deli še s šestimi zapornicami, večinoma iz Nigerije. Mati Danielle McKenna (46) pravi, da hči živi v »peklu na Zemlji« – prenatrpane celice, vzmetnice na tleh, nasilje, skoraj nič zdravniške oskrbe.

»Če je res vzela samo eno črto kokaina, je 25 let res grozljivo dolga kazen,« je dejala mati.

Kampanja za pomoč – a brez uspeha

Danielle je sprožila kampanjo za zbiranje denarja, da bi poskušali izpodbijati sodbo, a jo je platforma odstranila zaradi kršenja pravil. Uspelo ji je zbrati le 800 od načrtovanih 1.800 funtov.

Mia kazni še ni plačala, v naslednjih tednih pa naj bi sledila pritožba. Njena prijateljica, ki je bila aretirana skupaj z njo, je bila oproščena, saj so bili pri njej testi na drogo negativni. Emmin fant pa je prav tako obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

Al Awir je med zaporniki zloglasen: poročajo o mučenju, spolnem nasilju, pomanjkanju hrane in zdravil. Med pandemijo covida zaporniki niso imeli možnosti izolacije, okužbe pa so se širile nekontrolirano.

Miina družina zdaj bije bitko za pravičnost in upa, da bo pritožba vsaj nekoliko znižala neizprosno kazen.