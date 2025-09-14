VISOKA KAZEN

24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Mia je bila aretirana oktobra lani na zabavi, kjer so oblasti našle 50 gramov kokaina.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Kzenon Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Kzenon Getty Images/istockphoto

N. P.
14.09.2025 ob 18:37
14.09.2025 ob 18:37
N. P.
14.09.2025 ob 18:37
14.09.2025 ob 18:37

Britanska študentka prava Mia O'Brien (24) iz Liverpoola je po ekspresnem sojenju v Dubaju obsojena na kar 25 let zapora. Po navedbah njene sojetnice naj bi dekle zaužilo le eno linijo kokaina, ko je bila aretirana – zdaj pa prestaja kazen v zloglasnem zaporu Al Awir, znanem kot »Alcatraz Bližnjega vzhoda«.

Mia je bila aretirana oktobra lani na zabavi, kjer so oblasti našle 50 gramov kokaina, vrednega približno 2.800 evrov. Na sojenju, ki je trajalo le en dan in potekalo izključno v arabščini, je vztrajala, da ni kriva. Sodnik je odločil drugače in poleg zaporne kazni ji je naložil še denarno kazen v višini približno 115.500 evrov.

Peklenski vsakdan v zloglasnem zaporu

Pred premestitvijo je več mesecev preživela v priporu policijskega centra Al Barsha, nato pa so jo poslali v Centralni zapor v Dubaju. Tam si celico deli še s šestimi zapornicami, večinoma iz Nigerije. Mati Danielle McKenna (46) pravi, da hči živi v »peklu na Zemlji« – prenatrpane celice, vzmetnice na tleh, nasilje, skoraj nič zdravniške oskrbe.

»Če je res vzela samo eno črto kokaina, je 25 let res grozljivo dolga kazen,« je dejala mati.

Kampanja za pomoč – a brez uspeha

Danielle je sprožila kampanjo za zbiranje denarja, da bi poskušali izpodbijati sodbo, a jo je platforma odstranila zaradi kršenja pravil. Uspelo ji je zbrati le 800 od načrtovanih 1.800 funtov.

Na sojenju, ki je trajalo le en dan in potekalo izključno v arabščini, je vztrajala, da ni kriva. FOTO: Andreypopov Getty Images/istockphoto
Na sojenju, ki je trajalo le en dan in potekalo izključno v arabščini, je vztrajala, da ni kriva. FOTO: Andreypopov Getty Images/istockphoto
Mia kazni še ni plačala, v naslednjih tednih pa naj bi sledila pritožba. Njena prijateljica Emma, ki je bila aretirana skupaj z njo, je bila oproščena, saj so bili pri njej testi na drogo negativni. Emmin fant pa je prav tako obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

Al Awir je med zaporniki zloglasen: poročajo o mučenju, spolnem nasilju, pomanjkanju hrane in zdravil. Med pandemijo covida zaporniki niso imeli možnosti izolacije, okužbe pa so se širile nekontrolirano.

Miina družina zdaj bije bitko za pravičnost in upa, da bo pritožba vsaj nekoliko znižala neizprosno kazen.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zapor kokain kazen sojenje aretacija droge zaporna kazen Dubaj Alcatraz Al awir

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.