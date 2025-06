24-letnega Ivana plačanci umorili pomotoma? To žal ni osamljeni primer

V zadnjih nekaj letih so v Srbiji zabeležili številne primere naročenih umorov, pri katerih so storilci po pomoti ubili napačno osebo, poroča Kurir. Zadnji takšen tragični primer se je zgodil 6. junija, ko je bil v Ulici Gavrila Principa v Beogradu umorjen 24-letni Ivan A..

Dva napadalca, med katerima je bil eden mladoleten, sta pristopila do avtomobila znamke Land Rover, v katerem se je nahajala žrtev, in nanj izstrelila rafal strelov, nato pa pobegnila. Z bliskovito reakcijo policije so oba osumljenca aretirali. Po poročanju Kurirja umorjeni Ivan sploh ni bil tarča in ni imel nobene povezave s kriminalnim svetom. Prvi izsledki preiskave kažejo, da je bil umorjen po pomoti, saj naj bi bila prava tarča druga oseba, povezana s kriminalnim okoljem.

Površno prepoznavanje žrtev

»Primer umora v središču Beograda, kjer je bil po pomoti ubit Ivan A., je pretresel javnost. Posebej zaskrbljujoče pa je dejstvo, da izvajalci uporabljajo metode prepoznavanja, ki so površne in nezanesljive. To pomeni, da lahko kdorkoli postane tarča, če ustreza opisu,« je za Kurir povedal vir blizu preiskave.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović je že pred časom za omenjeni medij pojasnil, da žrtve, ki niso primarne tarče napadalcev, v podzemlju niso redkost.

»Čeprav plačani morilec dobi natančen načrt likvidacije — od opisa videza tarče, oblačil, s kom sedi, če je v kavarni, do kraja bivanja — se napake vseeno dogajajo. Med izvedbo naloge je morilec pogosto pod vplivom adrenalina in situacija mu hitro uide izpod nadzora,« je pojasnil Radovanović in dodal, da so neposredni izvajalci pogosto amaterji, mladi fantje, ki se prvič soočajo s takšno nalogo.

Napačna barva oblačil lahko pomeni smrt

Do takšnih napak med plačanci najpogosteje pride zaradi hitrega tempa izvedbe, nepopolnih informacij in pritiska naročnikov, kar vodi v to, da se izvajalci zanašajo le na osnovne značilnosti — na primer barvo oblačil ali tip vozila.

Zato lahko prav vsakdo postane tarča zgolj zato, ker se je znašel na napačnem mestu ob napačnem času. Tako se žal pogosto zgodi, da posledice nosijo popolnoma nedolžni ljudje, ki nimajo nobene povezave s kriminalnimi obračuni.