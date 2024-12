23-letnik 75-krat z nožem zabodel bivše dekle

Sodišče v Benetkah je danes na dosmrtni zapor obsodilo 23-letnika, ki je novembra lani umoril 22-letno bivše dekle. Umor, ki je zaradi brutalnosti pretresel Italijo, je sprožil razpravo o femicidu in proteste ter prispeval k soočenju s problematiko umorov na podlagi spola v državi.

Sodniki so z obsodbo na najvišjo kazen v državi ugodili zahtevi tožilstva zaradi izjemne brutalnosti umora, saj je morilec žrtev z nožem po vsem telesu zabodel kar 75-krat. Filippo Turetta, ki je umor priznal, je bil ob izreku kazni navzoč v dvorani, a pri tem ni pokazal čustev. Izrek so neposredno prenašale italijanske televizije.

Brutalni umor

Študentko iz Padove Giulio Cecchettin je 11. novembra lani, le nekaj dni preden bi končala študij biomedicinskega inženirstva, Turetta, njen bivši fant in kolega na univerzi v Padovi, po prepiru ugrabil in ubil. Njeno truplo so našli teden dni po izginotju na dnu jarka blizu jezera Barcis severno od Benetk. Dan zatem so njenega morilca našli v Nemčiji, potem ko je njegovemu avtomobilu zmanjkalo goriva.

Brutalen umor se je v Italiji znašel na naslovnicah vseh časopisov, v državi pa je sprožil množične proteste proti nasilju nad ženskami in razpravo o njem. Po podatkih notranjega ministrstva je bilo lani v Italiji med 310 žrtvami umorov 110 žensk. 90 so jih ubili družinski člani ter sedanji ali bivši partnerji. Od 276 letošnjih umorov je bilo sto žrtev žensk; 88 so jih umorili njihovi partnerji ali bivši partnerji.

Oče umorjene je danes pred sodiščem menil, da obsodba ne bo pripomogla k izboljšanju razmer. Poudaril je, da se proti nasilju na podlagi spola ne bi smeli boriti z obsodbami, ampak s preprečevanjem, z učenjem novih vzorcev. "Kot oče menim, da se v primerjavi z včeraj ali pred letom dni ni nič spremenilo," je dodal.

Po umoru je sicer italijanski parlament sprejel paket ukrepov, s katerimi so zaostrili zakone za zaščito žensk. Kritiki so medtem izpostavljali potrebo po spremembah v odnosu do žensk, ki bi jih morali začeti uvajati z obveznim izobraževanjem o tej temi.