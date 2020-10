22-letni Danijel ustrelil policista in sodil še sebi

Napadalec je danes nekaj po 8. uri z brzostrelko streljal na policista, ki je stražil pred poslopjem hrvaške vlade na Trgu svetega Marka sredi Zagreba. Hrvaška policija je približno uro po napadu potrdila, da so blizu našli truplo napadalca. Ustreljenega 31-letnega policista so prepeljali v bolnišnico.



Hrvaško notranje ministrstvo je na twitterju objavilo, da so našli truplo osebe, ki ustreza opisu napadalca. Iz zagrebške bolnišnice so sporočili, da je policist huje ranjen, njegovo stanje pa je stabilno. Policist je dobil več strelov v roke in trup. Storilec je po dejanju storil samomor, hrvaški mediji pa že razkrivajo njegovo identiteto. Gre za 22-letnega Danijela Bezuka, ki ga pred tragičnim dejanjem ni bilo v policijskih evidencah.



Hrvaški mediji so poročali, da je bil Bezuk z območja Kutine in iz 'veteranske družine'. Na facebooku je menda izražal nezadovoljstvo nad stanjem v državi.