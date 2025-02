22-letnik zaradi podražitve ostal brez zdravila za astmo, čez 12 dni je umrl

Starši 22-letnega Cola Schmidtknechta iz ameriške zvezne države Wisconsin tožijo zavarovalnico in verigo lekarn, saj naj bi zaradi njihove malomarnosti umrl manj kot dva tedna po tem, ko si ni mogel več privoščiti inhalatorja, ki ga je nujno potreboval za zdravljenje astme.

Nesrečnež je celo življenje trpel za to zahrbtno boleznijo in jo je obvladoval z inhalatorjem, ki vsebuje flutikazon in salmeterol ter preprečuje astmatične napade, če ga pacient uporablja vsakodnevno. Po navedbah staršev je za zdravilo sprva plačeval približno 35 evrov.

A 10. januarja 2024, ko je želel v lekarni dvigniti svojo običajno zalogo zdravil, mu je farmacevt povedal, da njegova zavarovalnica zdravila ne krije več. Namesto tega bi moral iz lastnega žepa plačati 500 dolarjev (okrog 460 evrov) – česar si ni mogel privoščiti. Po navedbah tožbe mu zavarovalnica ni poslala obvestila o spremembi kritja, zaradi česar ni imel časa, da bi zaprosil za izjemo ali našel alternativno zdravilo.

Po mnenju zavarovalnice bi morala lekarna stopiti v stik z njegovim zdravnikom in najti alternativo, a tega ni storila. Poleg tega Cole ni prejel brezplačnega ali znižanega inhalatorja, da bi mu pomagali do rešitve. Farmacevt naj bi mu tudi napačno povedal, da niso na voljo nobene cenejše ali generične alternative.

Ker si zdravila ni mogel privoščiti, je Cole lekarno zapustil brez inhalatorja.

Usoden napad po petih dneh

Ker ni več imel inhalatorja, so se mu simptomi v naslednjih petih dneh močno poslabšali. Pet dni po obisku lekarne je zato Cole doživel hud astmatični napad, zaradi katerega je začel dušiti. Njegov sostanovalec ga je odpeljal na urgenco, a je med vožnjo izgubil zavest in srčni utrip.

Simbolična fotografija. FOTO: Chinnapong Getty Images

Ko so ga sprejeli v bolnišnico, je bil že modrikaste barve. Kljub takojšnjemu posredovanju zdravnikov se nikoli ni več prebudil. Po šestih dneh na ventilatorju so staršem 21. januarja povedali, da mu ni več pomoči, zato so se odločili za prekinitev življenjske podpore. Uradni vzrok smrti: status asthmaticus – skrajna oblika astmatičnega poslabšanja.

Tožba proti zavarovalnici in lekarni

Starši so v tožbi obe podjetji obtožili hude malomarnosti in zavestnega ravnanja, ki bi lahko privedlo do hudih poškodb ali smrti. Sodni postopek še poteka.

Colova smrt je opozorila na težavo nedostopnosti življenjsko pomembnih zdravil v ZDA, kjer visoke cene in zapleteni postopki zavarovalnic lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo.