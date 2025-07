21-letnik z nožem prišel v službo in napadel sodelavce

V zgodnjih jutranjih urah se je v podjetju v kraju Mellrichstadt v osrednji Nemčiji zgodila tragedija, ki je pretresla lokalno skupnost.

V podjetje Überlandwerke Rhön, ki zaposluje okrog 220 ljudi, ukvarja pa se z distribucijo električne energije, je prišel 21-letni zaposleni, oborožen z nožem, ter napadel sodelavce. Dva moška, stara 55 in 62 let, je hudo ranil, njuno življenje je menda ogroženo, 59-letna ženska pa je zaradi vbodnih ran umrla.

Policist in reševalci, ki so prejeli klic na pomoč, so nemudoma odhiteli na prizorišče, žal omenjeni ženski niso mogli več pomagati, policija je potrdila, da je 59-letnica umrla zaradi več vbodov v zgornji del telesa, 21-letnik jo je zabodel tudi v vrat.

Osumljenca, 21-letnega nemškega državljana, so takoj po napadu aretirali, motiv za napad pa še ni znan.