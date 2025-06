20-letnica v bolnišnici skušala zadušiti svojega osemmesečnega dojenčka z blazino

Iz Bosne prihajajo poročila o mami, ki je skušala ubiti lastnega otroka.

V Univerzitetnem kliničnem centru v Banjaluki je tako 20-letnica z blazino želela zadušiti svojega osemmesečnega dojenčka, tragedijo pa je v zadnjem trenutku preprečila medicinska sestra.

»Dojenček je v stabilnem stanju in bo predvidoma odpuščen iz bolnišnice,« so sporočili iz bolnišnice. Otrok je bil v kliniki zaradi zdravstvenih težav, na srečo pa je bila v času napada v bližini medicinska sestra. Videla je, kako je mati z blazino pritiskala dojenčka, ga iztrgala iz rok in ga odpeljala na varno mesto.

Po poročanju Klix.ba so mater aretirali, po neuradnih informacijah pa naj bi imela duševne težave.