18-letni Slovenec hudo poškodovan v Novalji, prijatelj ga je pustil ležati na cesti

18-letnik se je držal za strešne nosilce vozila, voznik pa je v nekem trenutku naglo zavrl, zaradi česar je mladenič padel s strehe na cesto.
25.08.2025 ob 15:06
Policija v Novalji je zaključila kriminalistično preiskavo 18-letnega slovenskega državljana zaradi suma storitve kaznivih dejanj ogrožanja življenja in premoženja ter ne­nudenja pomoči, piše Index.hr.

Osumljeni naj bi v petek v Novalji vozil osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, medtem ko se je njegov vrstnik, prav tako 18-letni Slovenec, držal za strešne nosilce premikajočega se vozila. V nekem trenutku je voznik nenadoma zavrl, zaradi česar je mladič padel s strehe na cesto.

Osumljeni voznik po nesreči ni pomagal hudo poškodovanemu prijatelju, čeprav bi to lahko storil, temveč ga je pustil ležati na cesti in se odpeljal s kraja dogodka.

Poškodovanega mladiča so zaradi hudih poškodb zadržali na zdravljenju v splošni bolnišnici Zadar.

Osumljenega voznika so aretirali, zoper njega pa je bila pristojnemu državnemu tožilstvu vložena kazenska ovadba.

