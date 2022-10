18-letna Ivana umrla v grozljivih okoliščinah: je res padla iz 20. nadstropja?

Skoraj pet let je minilo od smrti 18-letne nizozemske manekenke Ivane Smith, grozljive okoliščine njene smrti v Kuala Lumpurju pa še vedno niso razjasnjene. Čeprav se zdi, da se je klobčič končno začel razpletati. Gre za primer, ki po besedah ​​malezijske policije sploh ni tako nejasen, kot se prikazuje v javnosti.

Po njihovih teorijah je Ivana naredila samomor. Vendar so nizozemski preiskovalci, ki so jih najeli njeni starši, ugotovili, da zgodba le ni tako preprosta. Zdaj so tudi nekateri malezijski preiskovalci začeli govoriti o površni preiskavi, neustreznem zaslišanju in dvomljivem pričanju tajkuna in njegove žene, ki sta manekenki delala družbo do smrti, piše Blic.