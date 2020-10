Najstnica (17) umrla v bolnišnici: imela je astmo in bila pozitivna na koronavirus

Hrvaško pretresa nova smrt med mladimi. Po pisanju Dalmatinskega portala je bila dijakinja četrtega letnika, ki je imela težave z astmo, v petek še pri pouku v srednji šoli, v soboto pa je prenehala dihati. Čeprav so jo oživljali in intubirali, dekle, ki bi v kratkem praznovalo polnoletnost, ni preživelo.



»Grozljivo. Smrt je nastopila kot posledica hipoksije. V postopku smo opravili tudi test na koronavirus. Kaj je povzročilo smrt, je težko trditi,« je za portal povedal član zdravstvenega osebja.



Dopoldne so na novinarski konferenci sporočili, da je uradni vzrok smrti 17-letne dekleta zastoj srca in pljuč, pri tem pa ne gre zanemariti niti covida 19, saj je imela bolnice simptome te bolezni in tudi povišano temperaturo.



Najstnico je slabost obšla že doma. Prvo prvo pomoč so ji nudili v zdravstvenem domu, od koder so jo pripeljali v splitski klinični center, kjer je zdravnikom ni uspelo rešiti.



Hipoksija pomeni pomanjkanje preskrbe s kisikom v tkivih. O tihi hipoksiji, ki se pojavi nenadoma, so v času prvega vala pisali tudi že slovenski zdravniki. »Tiha hipoksemija se dokaj pogosto pojavi pri bolnikih s covidom 19. Ti nimajo občutka težkega dihanja, čeprav se na slikovnih preiskavah vidi zmerna do obsežna obojestranska pljučnica, nasičenost krvi s kisikom pa je lahko izrazito zmanjšana. Tiha pomeni tudi zato, ker se prikrade neopaženo in nato, ko je že (pre)pozno, 'udari na polno', pogosto s tragičnimi posledicami,« so za Sobotno prilogo zapisali Janez Tomažič, Matevž Harlander in Matjaž Jereb.



V enem od primerov iz slovenskih bolnišnic je bila pri starejši gospe simptomatika covida 19 dvanajst dni dokaj blaga, »imela je nihajočo vročino, bila je utrujena, mučil jo je kašelj, občasno je imela drisko, sicer pa se je počutila dokaj dobro. Trinajsti dan bolezni zjutraj je prišlo do nenadnega poslabšanja. Začela je izrazito težko dihati, dvakrat je trznila in umrla, še preden jim je uspelo poklicati osebnega zdravnika,« so zapisali zdravniki.