16-letnica posnela seksi video tik preden jo je brutalno umoril (FOTO)

Na TikToku se je pojavil video, ki prikazuje zadnje trenutke življenja 16-letnice, ki je bila prejšnji mesec ustreljena v hotelski sobi v Atlanti.je bila 26. decembra okoli pol enih zjutraj ustreljena. V videu Kalecia zapeljivo pleše, nato pa je bila vidno presenečena, ko je nekdo vstopil v njeno sobo. Video se konča, ko se dekle obrne proti vratom.Mati pokojne 16-letnice April Smith je za Fox 5 povedala, da je bil video posnet okoli 12.02. Kaj se je dogajalo med njenim koncem snemanja njenega zadnjega posnetka in smrtjo ob 12.23, za zdaj ostaja uganka. Po besedah nekaterih prijateljev, ki so se oglasili v komentarjih, naj bi bilo dekle pred smrtjo tudi posiljeno. Po večminutnem upiranju naj bi jo osumljenec ustrelil.Tamkajšnji policisti so v zvezi s streljanjem aretirali osumljenca, prav tako 16-letnika, in ga obtožili kaznivega dejanja umora, hudega napada, nepremišljenega ravnanja in posedovanja pištole. Toda Smithova meni, da meni, da bi moral še kdo drug odgovarjati za tragedijo, saj naj bi hotelsko sobo plačal eden od njegovih staršev.Receptorka iz hotela pa je razkrila, da naj bi pred tragedijo iz sobe prihajali panični kriki.