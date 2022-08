16-letnica po devetih letih končno doma, ugrabitelja sta jo zasužnjila

Po devetih letih je končno znova v materinem objemu: bilo je leta 2013, ko se je Pudža Gaud znašla sredi grozljive zgodbe, v krempljih ugrabiteljev, ki sta jo v kombi zvabila s sladoledom, nazadnje pa zasužnjila.

Nekega dne se je opogumila in ukradla mobilni telefon.

Indijka iz Mumbaja je zdaj stara 16 let in se je nedavno, po zaslugi lastnega poguma, vrnila domov, toda še dolgo ne bo mirno spala. Dekle namreč preganjajo nočne more in veliko obžalovanje, da ne more več objeti očeta, ki je umrl štiri mesece pred njeno vrnitvijo.

Redno sta jo pretepala

Na internetu je izbrskala, da jo še vedno iščejo. FOTO: Twitter

Še danes se živo spominja usodnega dopoldneva, ko je bila z enim od bratov na poti v šolo. Potem ko sta se sporekla, sta šla vsak svojo pot, ko je Pudžo prestregel kombi in prisedla je vanj – zaradi slaščice. V vozilu je bil par, ki dolgo ni mogel spočeti otroka, zato sta želela sedemletnico za svojo. Vpisala sta jo v šolo, a jo kmalu izpisala in zasužnjila, ko sta dobila svojega lastnega otroka.insta Pudžo prisilila, da je opravljala vsa gospodinjska opravila, že pri osmih letih sta ji poiskala plačano delo ter ji jemala ves zaslužek in jo redno pretepala do krvi.

Dekle je vseskozi načrtovalo pobeg, a zmanjkovalo ji je poguma in ni imela sredstev, s katerimi bi lahko ušla in se vrnila domov, poleg tega sta jo zakonca nenehno nadzorovala, pripoveduje. Vedela je, da je tudi njena prava družina doma v Mumbaju, a še sanjalo se ji ni, da z ugrabiteljema živi v resnici le par ulic stran. Nekega dne pa se je vendarle opogumila. Ukradla je mobilni telefon, v internetni brskalnik vtipkala svoje ime in ugotovila, da je še vedno pogrešana.

Svojo zgodbo je nato zaupala socialni delavki, ki je živela v isti zgradbi, v kateri je Pudža delala kot varuška. Sledila je bliskovita akcija, policija pa je nemudoma o odkritju obvestila tudi mamo Punam. Ugrabitelja so prijeli in ju obtožili, Pudžo pa so nato identificirali še po materinem znamenju.

»Skorajda bi že obupala, a bogovi so mi bili očitno naklonjeni,« je po hčerkini vrnitvi presrečna mati, ki od moževe smrti opravlja več služb, da lahko preživi družino, Pudžo, ki zdaj načrtuje vrnitev v šolo, in dva sinova. Toda družina uživa izdatno podporo okolice: od Pudžine vrnitve se na njihov prag zgrinjajo sosedje in prijatelji in drug za drugim ponujajo denarno in drugačno pomoč.