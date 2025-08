14-letnica naročila grožnjo z bombo, takšna kazen jo čaka

Deželno sodišče na Dunaju je 14-letno dekle, ki je 17-letniku naročilo grožnjo z bombo na svoji šoli na avstrijskem Tirolskem, danes obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni. »Hotela sem le en dan brez šole,« je povedala najstnica, ki sedaj svoje dejanje obžaluje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Dekle, ki živi v Innsbrucku, je grožnjo z bombo naročilo pri 17-letnem Dunajčanu. Fant je grožnjo 24. aprila 2025 uresničil s klicem na številko za nujne primere, s čimer je sprožil obsežno akcijo policije in evakuacijo šole v tirolski metropoli.

Glede na obtožnico je 14-letnica prepričala tri leta starejšega fanta v grožnjo s plastičnim eksplozivom, tako da mu je na Snapchatu napisala: »Lahko to zdaj storiš?«. 17-letnik je nato poklical številko za klic v sili in s popačenim glasom, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, navedel natančen naslov šole, povedal, da je tam eksploziv, in policiji dal 48 ur za ukrepanje.

Sodnica je dekle danes opozorila, da je s svojim ravnanjem sprožilo vrsto ukrepov. Nato je bila 14-letnica zaradi naročila grožnje z bombo obsojena na šest mesecev pogojne zaporne kazni. Postopek proti 17-letniku je bil izločen in bo kasneje obravnavan ločeno. Fant se sicer ni pojavil na obravnavi in se za to niti ni opravičil, še poroča APA.