13-letna Laura izginila, po desetletjih identificirali posmrtne ostanke (FOTO)

Laura O'Malley je bila prvič prijavljena kot pogrešana iz svojega doma v New Yorku leta 1975. Takrat je bila stara komaj 13 let. Njena družina je bila obupana, saj od nje niso slišali ničesar več. Kljub številnim prizadevanjem detektivov in družinskim apelom, da bi našli dekle, so bili vsi poskusi zaman. Članek v New York Daily Newsu iz leta 1978 je razkril, da je Laura zapustila dom zaradi nesoglasij s svojim očimom, vendar se ni nikoli vrnila, čeprav so jo družinski člani po ločitvi matere in očima prosili, naj pride nazaj.

Leta 1995, dvajset let po njenem izginotju, so v rečnem koritu v Santa Cruzu v Kaliforniji našli delne skeletne ostanke. Sprva so preiskovalci domnevali, da gre za staro družinsko grobišče, vendar so to teorijo kasneje ovrgli. Zaradi pomanjkanja naprednih forenzičnih metod v tistem času ni bilo mogoče ugotoviti identitete ostankov.

Leta 2019 so primer ponovno odprli. S pomočjo naprednih tehnik forenzične analize DNK (deoksiribonukleinska kislina), ki jih je izvedlo podjetje Othram, so preiskovalci uspeli identificirati ostanke kot tiste od Laure O'Malley. Podjetje Othram, specializirano za forenzično analizo DNK, je bilo ključno pri razrešitvi tega primera. S pomočjo genealoginje prostovoljke Deborah Medina, ki je v ta primer vložila veliko truda, so končno uspeli identificirati ostanke.

Številna vprašanja neodgovorjena

Kljub identifikaciji ostankov pa ostajajo številna vprašanja neodgovorjena. Okoliščine Laurine smrti in kako je prišla v Kalifornijo so še vedno neznane in pod preiskavo. Oblasti upajo, da bo medijska pozornost pritegnila spomine ljudi, ki bi lahko imeli informacije o Laurini poti in dogodkih, ki so vodili do njene smrti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: People.