12-letnik umrl na vrtiljaku, oglasili so se starši: »Ko sem se v petek zjutraj zbudil ...« (FOTO)

»To je bil globoko tragičen dogodek, v katerem je življenje izgubila zelo mlada žrtev,« poročajo iz angleškega Winsforda, kjer domačini trdijo, da je električno kolo morda povzročilo nesrečo na vrtiljaku v parku, v kateri je umrl 12-letni deček, ki se je tam igral s prijatelji, piše Daily Mail.

Logan Carter (12) je izgubil življenje v grozljivi nesreči, ki se je zgodila v Winsfordu v petek zvečer. Govorice o električnem kolesu so se pojavile po tem, ko sta starša prek družbenih omrežij delila ganljivo slovo svojemu »modrookemu dečku«. Eden od krajanov, ki je želel ostati neimenovan, je slišal, da je eden od fantov na vrtiljaku uporabljal električno kolo za poganjanje: »Verjetno se je vrtiljak prehitro zavrtel in udaril dečka. Tako žalostno,« je dejal.

Žalujoči oče Rob Carter je na Facebooku objavil čustveno slovo sinu skupaj z ganljivo fotografijo, na kateri ga drži za roko: »Ko sem se v petek zjutraj zbudil, moj mali prijatelj, nisem mislil, da te bom tokrat zadnjič videl. Moje srce je zlomljeno na pol,« je zapisal.

Žalujejo tudi v šoli

Iz Loganove šole so ob njegovi smrti sporočili: »Globoko smo pretreseni zaradi tragične novice o enem izmed svojih učencev. Naše misli so z njegovo družino in vsemi, ki so prizadeti v tem neverjetno težkem trenutku.« Dodali so, da bo šolska skupnost nudila podporo učencem, zaposlenim in družinam.

Policija v Cheshiru je v izjavi navedla, da je šlo za »globoko tragičen dogodek, v katerega je bila vključena zelo mlada žrtev«. Policist John Rhodes z oddelka za zaščito ranljivih oseb je dejal, da njihove misli ostajajo z družino in prijatelji dečka, ki je, žal, umrl na kraju nesreče.

Policija je vse, ki so bili v času dogodka na območju Wharton ob Ledward Street v Winsfordu, pozvala, naj se oglasijo, če so opazili karkoli, kar bi lahko pomagalo pri preiskavi. Ob tem so opozorili javnost, naj se vzdrži ugibanj, zlasti na družbenih omrežjih, saj preiskava še poteka.