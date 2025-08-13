10-letnik skočil s skakalnice in smrtno poškodoval moškega na bazenu: išče ga policija

V torek je v švicarskem mestu La Chaux-de-Fonds v kantonu Neuchâtel življenje izgubil 67-letni moški po hudi nesreči na mestnem bazenu Les Mélèzes. Državno tožilstvo je sprožilo preiskavo, da bi ugotovili natančne okoliščine dogodka, poroča Polizei News.

Nesreča na skakalnici

Okoli 14.30 je center za klic v sili v kantonu Neuchâtel prejel obvestilo, da je na bazenu poškodovan moški. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo, ko je deček skočil s 5-metrske skakalnice in pri tem padel na moškega. Ta je utrpel hude poškodbe ter kljub hitri zdravniški pomoči umrl na kraju dogodka.

Preiskava in iskanje dečka

Policija je zaslišala očividce, na bazen pa so poklicali tudi psihološko pomoč za tiste, ki so bili priča tragediji.

Dečka, ki je bil udeležen v nesreči, še niso identificirali. Policija kantona Neuchâtel je sporočila, da išče približno deset let starega dečka kostanjevih las, oblečenega v temnomodre kopalke, za katerega verjamejo, da je bil v spremstvu ženske.