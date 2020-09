Katastrofa, kot je ne pomnijo: vse je v plamenih (FOTO in VIDEO)

REUTERS Razmere v Oregonu so dramatične.FOTO: Carlos Barria Reuters

Na severozahodu ZDA – od Kalifornije, Washingtona do Oregona – se nadaljuje ognjeni pekel brez primere v zgodovini območja. Čeprav je najhuje v divjini, daleč od večjih naselij, so do zdaj našteli 26 smrtnih žrtev. V Oregonu, kjer je umrlo šest oseb, pogrešajo več deset ljudi.Največji požar v zgodovini Kalifornije oziroma kar v ZDA je v nacionalnem parku Mendocino severozahodno od Sacramenta uničil 300.000 hektarjev površin.V Kaliforniji je trenutno pod ukazom za evakuacijo 68.000 ljudi, v Oregonu pa so v nekaj dneh evakuirali 40.000 ljudi, pod ukazom ali svarilom pa jih je skupaj 500.000, kar je deset odstotkov prebivalcev države. Ameriški mediji so v četrtek na podlagi obvestil vodstva države napačno poročali, da so že evakuirali 500.000 ljudi.V petek je v požarih življenje izgubilo še sedem ljudi. Umrli so v požaru 137 kilometrov severno od Sacramenta. Guverner Kalifornijeje med obiskom blizu kraja Oroville jezno zatrdil, da gre za posledice podnebnih sprememb. Konservativni komentatorji v ZDA takšne, kot je Newsom, in guvernerko Oregona, ki trdi isto, obtožujejo, da si vse skupaj izmišljajo.Na jugu Oregona je ogenj v več kilometrov dolgem pasu uničil prikoličarska in druga naselja, mestece z 9.000 prebivalci Molalla 40 kilometrov južno od Portlanda je le še pogorišče. Ogroženo območje sega le pet kilometrov od Portlanda.V Oregonu, kjer trenutno pogrešajo več deset ljudi, se širijo dezinformacije po družbenih medijih, da požare netijo desničarske ali levičarske skupine. Policija opozarja ljudi, naj tem neumnostim ne verjamejo.