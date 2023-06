Zvodnik je dekle še pretepel

Kriminalisti so v teh dneh prijeli 24-letnega Kosovca, ki ga sumijo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, lahke telesne poškodbe in nasilja v družini. »V obdobju od 9. januarja do 28. februarja je z grožnjo in preslepitvijo glede vračila navideznega dolga izkoriščal oškodovanko, 22-letno državljanko Ukrajine, in sicer tako, da jo je spodbujal k prostituciji,« so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Opravili hišno preiskavo

Pred dnevi, 20. maja, pa jo je v hotelski sobi hotela v Portorožu večkrat udaril in brcnil ter ji tako povzročil lahke poškodbe. Z Ukrajinko, ki je njegova zunajzakonska partnerica, je poleg tega »v družinski skupnosti grdo ravnal, pretepal oziroma drugače boleče ali ponižujoče ravnal z njo«.

Policisti so minuli petek potrkali na njegova vrata na naslovu prebivanju na območju Ljubljane in opravili hišno preiskavo. Kriminalisti so zasegli več elektronskih naprav in nekaj listinske dokumentacije. Preiskovalni sodnik je odredil pripor.