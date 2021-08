Zver je Marka napadla dvakrat!

Nekaj kilometrov naprej od Pivke ob cesti proti Knežaku in naprej do Ilirske Bistrice – po kateri se ogromno Slovenk in Slovencev prevaža do morja ali nazaj – leži naselje Zagorje, na hribu nad njim pa še vas Šilentabor, v kateri je bore malo prebivalcev. Eden izmed njih je tudi 30-letni Marko Šajn, ki se je v ponedeljkovem predvečeru odpravil v naravo: »Ali je trimčkal ali je šel na sprehod,« nam namen Šajnove poti opiše vaščanka, ki ni poznala toliko podrobnosti, kot jih je pozneje imela o napadu medveda oziroma medvedke družba možakarjev sredi Zagorja. Sam je poklic...