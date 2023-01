Zvečer zagorelo v stanovanjskem bloku, dve osebi odpeljal rešilec

V četrtek ob 21.41 je v bloku na Betnavski cesti v Mariboru zagorelo v stanovanju, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Maribor in PGD Studenci so požar pogasili, prezračili prostore in z dežurnimi delavci Elektra in Plinarne preverili inštalacijo.

Reševalci NMP so dve osebi, ki sta se nadihali dima prepeljali v UKC Maribor.