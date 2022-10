Zvečer zagorela hiša, gasilci so se z ognjem borili kar osem ur (FOTO)

V ponedeljek ob 21.55 uri je v Migojnicah v občina Žalec zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Griže, Zabukovica, Kasaze – Liboje, Vrbje, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini in Žalec, poročajo na gasilski zvezi Žalec.

Zagorelo na ostrešju hiše. FOTO: Gasilska Zveza Žalec

Skupno je v intervenciji sodelovalo 67 gasilcev z 14 gasilskimi vozili, ki so skrbela za nemoten dotok vode. Objekt je bil pregledan z termovizijsko kamero in prezračen. Uničeno je ostrešje hiše, zaradi požara in odprave posledic požara hiša začasno ni primerna za bivanje. Stanovalci objekta pa so začasno nastanjeni v prostorih PGD Griže. Intervencijo je vodil Gregor Videc, poveljnik PGD Griže.

Gasilska intervencija se je zaključila okoli 6. ure.